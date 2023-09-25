Daikin, 28. BM İklim Değişikliği Konferansı'na katılıyor

Daikin, 30 Kasım-12 Aralık'ta Dubai'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) katılacak.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Daikin Europe N.V.'nin ana şirketi Daikin Industries Ltd., ilk kez katılacağı konferansta Japon Tanıtım Sergisi'nde, yüzde 50 enerji tasarrufuna katkıda bulunan yüksek verimli inverter teknolojili klimasını sergileyecek.

Uluslararası eğilimleri ve küresel ısınmayı azaltmak için gerekli kuralları tartışmak üzere uluslararası örgütlerin, ulusal ve yerel yönetimlerin, STK'ların ve önde gelen şirketlerin liderlerini bir araya getiren uluslararası bir konferans olan COP, 1995'ten bu yana düzenleniyor ve bu yıl 28'inci toplantısını gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Industries Kıdemli İcra Kurulu Başkanı ve Daikin Avrupa Başkanı Masatsugu Minaka, "Yüksek enerji verimliliğine sahip iklimlendirme yenilikleri yaratarak dünya çapında karbon nötrlüğü sağlamaya kararlıyız. COP28'de dünyanın dört bir yanından hükümet yetkilileri ve diğer paydaşlarla bağlantı kurmayı ve çeşitli çevresel faydalar sağlayan inverter teknolojimizi sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu bölgesinde köklü bir işletme

COP28'de yer alacak Japon Tanıtım Sergisi'ne ev sahipliği yapan Japonya Çevre Bakanlığı, konferansta ve bu arenada yapılacak diğer yan etkinliklerde, Japonya'nın iklim değişikliğiyle mücadelesine yönelik mükemmel ürün, hizmet ve girişimlerini küresel çapta sergilemeyi amaçlıyor.

COP28'e katılmaktan onur duyduklarını aktaran Daikin Ortadoğu ve Afrika Başkanı Hasan Önder, "Daikin Middle East ve Africa FZE ile ana şirketi Daikin Europe inverter donanımlı, enerji tasarruflu klima sistemlerini geliştirmek için çalışıyor. Bölgede köklü bir şirket olarak, Dubai'deki COP28'e katılmaktan memnuniyet ve onur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Yüksek verimli inverter klimalar yüzde 50 daha az enerji kullanıyor

Açıklamaya göre, değişken hız teknolojisi olarak da bilinen yüksek verimli inverter teknolojisine sahip klimalar, klima kompresörünün dönüş hızını ortam koşullarına uygun olarak hassas bir şekilde kontrol ederek elektrik güç tüketimini inverter olmayan klimalara kıyasla yüzde 50'den fazla azaltıyor.

Güncel klimalar dünyanın toplam elektrik talebinin yaklaşık yüzde 10'unu oluştururken, gelişmekte olan ülkelerdeki son gelişmeler, klimalara yönelik enerji talebinin yılda ortalama yüzde 4 oranında artmasına yol açmış durumda bulunuyor.

Mayıs 2023'te düzenlenen G7 Zirvesi'nde ve temmuzda yapılan G20 Çevre ve İklim Bakanları Toplantısı'nda, enerji geçişlerinin yanı sıra en geç 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak için "ilk yakıt" olarak geliştirilmiş enerji verimliliği ve tasarruflarının önemi vurgulandı.

Buna paralel olarak Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) enerji verimliliğinin iki katına çıkarılması gerektiğine işaret etmesiyle, enerji verimliliği kavramı uluslararası düzeyde de daha acil bir konu haline geldi.

Japonya ve Avrupa inverter teknolojisi kullanıyor

Enerji tasarrufu sağlayan inverter teknolojisiyle donatılmış klimaların oranı hem Japonya'da hem de Avrupa'da pazarın neredeyse yüzde 100'üne ulaşmış durumdayken, bu oran Asya, ABD, Ortadoğu ve Afrika da dahil olmak üzere dünya genelinde hala düşük seviyede.

Bu bağlamda yüksek verimli inverter teknolojisine sahip klimaların kullanımını daha da artırmak için her ülkede hemen tanıtılabilmesi ve bu teknolojinin etkilerinin anında görülebilmesinin çok önemli bir fayda olduğu konusundaki farkındalığın artırılması gerekiyor.

Daikin hükümetlerin, dünya liderlerinin ve gözlemcilerin bulunduğu COP28'de yer alarak, konferans katılımcılarına yüksek verimli inverter teknolojisine geçmenin avantajlarını anlatmayı hedefliyor.

Daikin COP28 sergisinde, yüksek verimli bir inverter teknolojisine sahip klimanın dış ünitesi (iç yapının açıklaması ile) sergilenecek. Aynı zamanda inverter teknolojisinin nasıl çalıştığını gösteren bir videonun yanı sıra tanıtım modeli de ziyaretçilere sunulacak. Ayrıca Daikin'in, küresel satış ve satış sonrası servis ağlarına genel bir bakış da sunulacak.