Daha önce yazıları temizlenen tarihi köprüde yine aynı manzara oluştu Antalya'nın Serik ilçesinde daha önce tahrip edilen ve yetkililer tarafından duvar yazıları temizlenen tarihi köprüde yine aynı manzara oluştu.

Daha önce yazıları temizlenen tarihi köprüde yine aynı manzara oluştu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde daha önce tahrip edilen ve yetkililer tarafından duvar yazıları temizlenen tarihi köprüde yine aynı manzara oluştu.

Tarihi Aspendos Köprüsü olarak bilinen ve ilk olarak Roma döneminde inşa edilen köprü, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde bulunuyor. Roma Dönemi'ndeki depremler dolayısıyla yıpranmasının ardından 13. yüzyılda Selçuklular tarafından tekrar inşa edilen köprünün, bugünkü hali ise görenleri üzüyor. Araç trafiğine kapalı 225 metre uzunluğundaki köprünün her tarafına boyalarla yazılan yazılar ve yakılan ateşlerin bıraktığı siyah görüntü görsel kirliliğe neden olurken, ziyaretçilerin de tepkisini çekiyor.

"Bizim bildiğimiz Türk gençliği bunu yapmaz"

Yazıların kaldırılmasını isteyen Hüsamettin Cindoruk, "Bu yazılar çok canımızı sıktı. Bu tür yerlerde bu yazıların olmaması gerekir" dedi. Mustafa Ünal ise, "Tarihimize sahip çıkalım. Bu yüz yıllar önce yapılan bir köprüdür. Tarihi korumamız lazım, gençlerimiz yapmayınız. Bizim bildiğimiz Türk gençliği bunu yapmaz" diyerek tepki gösterdi.