Daha önce tehdit ettiği komşunun köpeğini tüfekle öldürdü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, komşusu Emel Totan'ın sahiplendiği sokak köpeğini tüfekle öldüren Süleyman T. (68) polis tarafından gözaltına alındı. Süleyman T.'nin daha önce Totan'ı ve 'Paşa' ismini verdiği köpeğini öldürmekle tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Deliktaş Mahallesi'nde oturan Emel Totan, iki ay önce bir sokak köpeğini sahiplendi. Zemin katta oturan Totan ile bodrum kattaki komşusu Süleyman T. arasında bu nedenle tartışa çıktı. Süleyman T., Totan ve sahiplendiği köpeği öldürmekle tehdit etti. O anlar Emel Totan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın ardından Totan, köpeği, evinde beslemeye başladı.

Emel Totan, alt komşusu Süleyman T.'nin kendisini sürekli öldürmekle tehdit ettiğini belirtip, "Paşa, sokak köpeğiydi, sahiplendim. Evimde besliyordum. Tuvalet ihtiyacını gidermek istediğinde dışarı çıkıp, tekrar dönüyordu. Mahalledeki herkes biliyor, çok zararsız bir köpek. Dün akşam tuvalet ihtiyacı için yine çıkmıştı. Gök gürültüsünden korkmuş ve bodrumdaki merdivenin altına saklanmış. Süleyman T., iki ay önce bodrum kata taşındı, zaten 2 aydır da köpeklerle uğraşıyordu. Bıçak ve silahla sürekli beni tehdit ediyordu. 'Yaşlı' diye şimdiye kadar şikayet etmemiştim. Dün köpeğim saklanırken öldürmüş" dedi.