DAHA ÖNCE OTOMOBİLE TAŞ YAĞDIRMIŞTI; KOMŞUSUNUN PENCERESİNE TIRMANDI TAŞ ATTI - Haberler

SULTANGAZİ'de, çocuğunun şiddet ve tehdit yoluyla kendisinden alınarak, koruyucu aileye verildiğini iddia eden Yasemin K., sinir krizi geçirerek komşusuna ait evin penceresine kaldırım taşı atıp, hakaret etti. Kızını yaklaşık 2 yıldır göremediğini söyleyen Yasemin K., "Çocuğumu alana kadar böyle yapmaya devam edeceğim" dedi. Yasemin K.'nın geçtiğimiz yıl da park halindeki bir otomobile tuğla atarak zarar verdiği ortaya çıktı.

Yasemin K., yaklaşık iki yıl önce kızının kendisinden zorla alındığını ve o günden sonra psikolojisinin bozulduğunu ileri sürdü. Kızını kaçıran kişilerin, kendisine de şiddet uyguladığını iddia eden Yasemin K., çocuğunun bir koruyucu aileye verildiğini söyledi.

"KIZIMI, BORULARDA, PRİZLERDE ARIYORUM"

Yasemin K., "Kızımı bulamıyorum. Sinir sistemim bozulduğu için öfkemi insanlardan çıkarıyorum. Kızımı 1.5 yıldır göremiyorum. Daha önce böyle değildim, kendimi tanıyamıyorum. İnanın böyle olmasını istemiyorum ama, herhalde çocuğumu alana kadar böyle olacağım. Tedavi için gitmediğim doktor kalmadı, ama olmuyor. Artık kızımı doğalgaz borusunda, prizlerde, deliklerde arıyorum. Çok kötü bir şey, ben bu değildim. Sanki başkası bana uzaktan yaptırıyor" diye konuştu.

Yasemin K., geçtiğimiz yıl 22 Aralık'ta, Cebeci Mahallesi'nde yol kenarında yığılı halde bulunan tuğlaları, park halindeki bir otomobile fırlatmıştı. Yasemin K., bu kez apartmandaki komşularını, bıçakla tehdit etti. Kaldırım taşı ve evindeki tabakları, alt kat komşusunun penceresine fırlatarak, zarar vermeye çalıştı. Yasemin K., kontrolünü tamamen kaybederek pencere demirlerine çıkmaya çalıştı. Yasemin K., komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

"KORKUDAN ÇOCUKLARI DIŞARI ÇIKARAMIYORUM"

Yasemin K.'nın komşularından Mehmet Öğüt, korkudan çocuklarını dışarı çıkaramadığını söyleyerek "Bıçakla tehdit ediyor. Çocuklar pazartesi günü nasıl okula gidecek, inanın bilmiyoruz. Suyunu açık bırakıyor, evimizi su basıyor. Gece 02: 00 ile 03: 00 arası taşla binanın kapısına vuruyor, 'Benim kapımı açın' diyor. Birkaç kez karakola gidip şikayetçi olduk. Hiçbir şey olmadı, geri geliyor" dedi.

"BİZE YAPMADIĞI KALMADI"

Diğer apartman sakini Volkan Öztürk ise, "Gece 01.00'den sonra müziğin sesini sonuna kadar açıyor. İlerleyen saatlerde kaldırım taşlarını binaya fırlatıyor. Komşularına zarar vermeye çalışıyor. Öyle bir hale geldi ki, Sultangazi İlçe Emniyeti bizim binaya çalışıyor. Birçok kez şikayetçi olduk, 2-3 ay cezaevinde kaldığı bir dönem oldu. Böyle biri değildi ama, son 2 yıldır bize yapmadığı kalmadı. Müdahale etsek haksız duruma düşeceğiz, çaresiz kaldık" dedi.

"TEDAVİ GÖRMESİ GEREKİYOR"

Komşularından Zeynel Anaç ise, "Normalde kendisi iyi bir insandır. Ama bir madde kullanıyor. Kriz geldiğinde komşularına zarar veriyor. Tedavi görmesi daha uygun olacak, yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel