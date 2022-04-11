DAHA ÖNCE DİKİLEN AĞAÇLAR KURUYUNCA BU KEZ 'MALÇLAMA YÖNTEMİYLE' FİDAN DİKTİLER

AKSARAY'da Orman İşletme Müdürlüğü, daha önceki ağaçlandırma sahasındaki dikilen fidanların kuruması üzerine bu kez 'malçlama yöntemiyle' 150 bin fidanı toprakla buluşturdu. Aksaray Orman İşletme Şefi Musa Bozkurt, "Şehrimizde ağaçlandırma sahalarımızda diktiğimiz fidanların kuruduğu tespit ettik. Topraktaki nemin tamamen kaybolması sonucu fidanlarımız hayatlarını devam ettiremiyor ve kuruyordu. Geçtiğimiz yıl çilek dikiminde kullanılan malçlama uygulamasını fidan dikiminde de uyguladık. Son baharda yaptığımız uygulamadan çok başarı bir sonuç aldık. Bu nedenle bu yıl fidanlarımızı malçlama yöntemiyle toprakla buluşturduk." dedi.

Orman varlığı yönünden Türkiye'nin en fakir illeri arasında yer alan yüz ölçümüne göre yüzde 3 orman varlığı bulunan Aksaray'da, Kılıçaslan Tepesine 150 bin fidan dikildi. Vali Hamza Aydoğdu ve kent protokolünün de katıldığı törende fidanlar, daha önce dikilen fidanlar kuruduğu için 'malçlama yöntemi' diye adlandırılan üzerine naylon örtülerek dikildi.

Yeni diktikleri fidanların kurumaması için bu yöntemi tercih ettiklerini ifade eden Aksaray Orman İşletme Şefi Musa Bozkurt, şunları söyledi:

"Şehrimizde geçtiğimiz yıllarda ağaçlandırma sahalarımızda diktiğimiz fidanların kuruduğu tespit ettik. Bunun nasıl önüne geçebiliriz diye düşünürken, geçtiğimiz yıl naylon uygulaması yaparak fidan dikimi yaptık. Şehrimiz de asıl sıkıntı topraktaki nemin tamamen kaybolması sonucu fidanlarımız hayatlarını devam ettiremiyor ve kuruyordu. Geçtiğimiz yıl denediğimiz çilek dikiminde kullandığımız malçlama uygulaması yaptık. Son baharda yaptığımız uygulamadan çok başarı bir sonuç aldık. Burada naylon sayesinde fidanların dip kısmı sürekli nemli kaldığı için kurumadı. 10 terasta denedik ve yaklaşık yüzde 80 ile 90 gibi bir başarı elde ettik. Naylon sermediğimiz fidanlarımızın ise tamamen kuruduğunu gördük. Biz bu çalışmamızı genişletmek istedik ve şehrimizdeki ağaçlandırma platformuna bu durumu yerinde gösterdik. Onlarda bize inandı ve 150 kilometrelik ücretsiz poşet desteği verdiler. Poşetin tamamını bize alıp verdiler. Burada sivil devlet işbirliği ile bu çalışma buraya geldi. İç Anadolu bölgesinde kurak ağaçlandırma sahalarında öncülük edecek ve çığır açacak bir projedir."