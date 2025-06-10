Keçiören'de Heyelan Çukuruna Düşen Genç Kurtarıldı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, heyelan bölgesindeki çukura düşen İ.S. (17), ekipler ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ayrıca, daha önce de aynı bölgede bir kişinin çukura düştüğü ve yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde bulunan heyelan bölgesinde meydana geldi. Etrafı teller ile çevrili ve girilmesi yasak olan araziye giren 2 kişiden İ.S., bölgede yaşanan heyelan nedeniyle oluşan çukurlardan birine düştü. Arkadaşının yardım çağrılarını duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu uzatılan halatla düştüğü çukurdan kurtarılan çocuk, hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun kurtarıldığı anlar ise olay yerindekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'DAHA ÖNCE ÇUKURA DÜŞEN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'

Mahalle sakinlerinden Muharrem Çintal ise bölgede daha önce de benzer olayların yaşandığını ve çukura düşen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bugün de yeni bir olay oldu. Arkadaşı yardım istedi, çocuk orada oluşan yarığın içine düşmüş. Çocuğu biz kurtardık. Alanın etrafını tel ile çevirdiler ama o da fayda etmiyor. Acilen önlem alınması lazım" dedi.

9 RİSKLİ BİNA BOŞALTILMIŞ

2023 yılından bu yana Kanuni Mahallesi Şehit Uğur Akgündüz ve 930'uncu sokak çevresinde meydana gelen heyelanlar sonucunda, riskli 9 bina boşaltıldı. Geçen yıl bu binaların yıkılmasının ardından, bölgede zemin iyileştirme çalışmaları başlatıldı.