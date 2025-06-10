Keçiören'de Heyelan Çukuruna Düşen Genç Kurtarıldı

Keçiören'de Heyelan Çukuruna Düşen Genç Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde heyelan nedeniyle oluşan bir çukurda düşen 17 yaşındaki İ.S., ekipler ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olayın ardından bölgede daha önce de benzer kazaların yaşandığı, hatta bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Mahalle sakinleri, acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, heyelan bölgesindeki çukura düşen İ.S. (17), ekipler ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ayrıca, daha önce de aynı bölgede bir kişinin çukura düştüğü ve yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde bulunan heyelan bölgesinde meydana geldi. Etrafı teller ile çevrili ve girilmesi yasak olan araziye giren 2 kişiden İ.S., bölgede yaşanan heyelan nedeniyle oluşan çukurlardan birine düştü. Arkadaşının yardım çağrılarını duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu uzatılan halatla düştüğü çukurdan kurtarılan çocuk, hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun kurtarıldığı anlar ise olay yerindekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'DAHA ÖNCE ÇUKURA DÜŞEN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'

Mahalle sakinlerinden Muharrem Çintal ise bölgede daha önce de benzer olayların yaşandığını ve çukura düşen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bugün de yeni bir olay oldu. Arkadaşı yardım istedi, çocuk orada oluşan yarığın içine düşmüş. Çocuğu biz kurtardık. Alanın etrafını tel ile çevirdiler ama o da fayda etmiyor. Acilen önlem alınması lazım" dedi.

9 RİSKLİ BİNA BOŞALTILMIŞ

2023 yılından bu yana Kanuni Mahallesi Şehit Uğur Akgündüz ve 930'uncu sokak çevresinde meydana gelen heyelanlar sonucunda, riskli 9 bina boşaltıldı. Geçen yıl bu binaların yıkılmasının ardından, bölgede zemin iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
İsrail güçlerince alıkonulan 'Madleen' gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı

İsrail'in alıkoyduğu 'Madleen' gemisi limana ulaştı
Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir

Süper Lig devine imzayı atması an meselesi
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

Osimhen'in alternatifi Fener'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
Fenerbahçe'den Leroy Sane'ye baş döndürecek teklif

Fenerbahçe'den Sane'ye baş döndürecek teklif! Galatasaray'ı solladılar
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap

Ali Koç'un 'aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine bomba cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.