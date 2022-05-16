HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kilis Valiliği himayesinde Polateli Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve muhtarlıkların katılımıyla "Daha Güvenli Bir Polateli İçin Kamerasız Köy Kalmasın" projesi kapsamında ilçedeki bütün köylere güvenlik kamerası takıldı.

Proje kapsamında 16 köy ile bir mezranın giriş, çıkış ve meydanlarına güvenlik kamerası konuldu. Yaklaşık 8 ay süren çalışma sonucunda 51 noktaya 85 güvenlik kamerası kurulumu yapıldı.

Polatbey köy muhtarı Ahmet Özkaplan, gazetecilere, köye güvenlik kameralarının kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, güvenlik kamerasının suçun işlenmesinde caydırıcı olduğunu söyledi.

Güvenlik kameralarının köylünün faydasına olduğunu belirten Özkaplan, "Güvenlik kamerasının adı bile yetti. İlçenin bütün köylerinde ne hırsızlık ne de başka olumsuz bir şey var. Düğünlerde silah sıkmak kalmadı. Kuyulardaki dalgıçlar çalınıyordu, o çok şükür kalmadı. 24 saat kameranın çalışması bizim açımızdan çok iyi oldu. Köye de bir huzur getirdi." dedi.

Ömeroğlu köyü muhtarı Mehmet Kaş da yetkililerin kendilerine kamera önerisini sunduklarını kendilerinin de bu projeye destek olduklarını ifade etti.

Eğlen köyü muhtarı Servet Polat ise kameralar takıldıktan sonra köylerdeki hırsızlık olaylarının bitme noktasına geldiğini kaydetti.