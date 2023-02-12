Daha Fazla Sayıda Çinli Sivil Kurtarma Ekibi Türkiye'deki Kurtarma Çalışmalarına Katılıyor

Çinli bir sivil yardım timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi'nin daha fazla üyesi, depremin vurduğu bölgelerde kurtarma ve yardım çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Çinli bir sivil yardım timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi'nin daha fazla üyesi, depremin vurduğu bölgelerde kurtarma ve yardım çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'den 9 sivil kurtarma görevlisi Cuma günü Türkiye'ye ulaşmıştı.

Kar amacı gütmeyen profesyonel bir arama ve kurtarma kuruluşu olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi, depremden en çok etkilenen bölgelerde hayatta kalanları bulmak için zamana karşı yarışıyor.

Çin, Pazartesi günü meydana gelen büyük depremler ve artçı sarsıntıların ardından Türkiye ve Suriye'ye bir dizi kurtarma ekibi ve yardım malzemeleri göndermişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)