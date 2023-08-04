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Dağlık alanda çıkan yangında 200 dönüm arazi kül oldu

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan dağlık alanda çıkan yangında yaklaşık 200 dönüm arazi kül oldu. Yangın, polis, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Dağlık alanda çıkan yangında 200 dönüm arazi kül oldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan dağlık alanda çıkan yangında yaklaşık 200 dönüm arazi kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yılanlı Dağı mevkide meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

2 saatte söndürüldü

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, ekipler tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında yaklaşık 200 dönüm arazi küle döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Güncel

İtfaiye Kayseri Güncel Haberler

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