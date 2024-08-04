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Dağların zirvesindeki Kuştul Manastırı tarihe meydan okuyor

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Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan Kuştul Manastırı, 752 yılında yapıldığı tahmin edilen ve vadiye hakim bir konumda bulunan nadir yapılar arasında yer alıyor. Manastırın geçmişi 8. yüzyıla dayanıyor ve üç kez yeniden inşa edilmiştir.

Dağların zirvesindeki manastır adeta asırlara meydana okuyor

Dünyada eşine az rastlanır yapılar arasında yer alan Kuştul Manastırı görenleri kendine hayran bırakıyor

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesi Şimşirli mahallesinde bulunan, vadiye hakim, dağın zirvesinde sarp kayalık üzerinde 752 yılında yapıldığı tahmin edilen Kuştul Manastırı görenleri şaşırtıyor.

Trabzon'un merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunan ve Kuştul mevkii ile aynı adı taşıyan manastır, ulaşılması güç kaya bloğu üzerinde vadinin tamamına hakim bölgede yer alıyor. Vadiden yüzlerce metre yüksekte inşa edildikten sonra eklenti ve restorasyonlarla geliştirildiği tahmin edilen manastırdan günümüze sadece ana gövde ve yıkılmış yapı duvarları kalabildi.

Geçmişi 8. yüzyıla dayandığı tahmin ediliyor

M.S. 752 yılında yapıldığı tahmin edilen manastırın 1203 yılında yağmalanıp bir süre terk edildikten sonra 1393'te tekrar faaliyete başladığı, 1904'teki yangında tamamen yanınca üçüncü kez yapıldığı biliniyor. Günümüze pek az kalıntısı gelen manastırın içindeki mağaranın kuzeyine yaslanmış küçük kiliseciğin ise çok eski olmadığı biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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