Dağların zirvesi beyaza büründü
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Dağların zirvesi beyaza büründü Kars'ta son günlerde etkili olan yağmurlu ve soğuk hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Dağların zirvesi beyaza büründü
KARS - Kars'ta son günlerde etkili olan yağmurlu ve soğuk hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Soğuk havanın ardından Mayıs ayında yağan kar, şehrin etrafında bulunan dağları yeniden beyaza bürüdü.
Kars'ta etkili olan soğuk hava, yüksek kesimleri beyaza bürürken, dağların zirvesine yağan kar, soğuğu da beraberinde getirdi. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştü. Dağlarının zirvesinin yeniden beyaza bürünmesi kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Güncel