Dağların usta tırmanıcıları böyle görüntülendi

SİVAS - Sivas'ta bir vatandaş dağ keçilerini sürü halinde cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sivas'ta yaşayan bir vatandaş geçtiğimiz günlerde doğada gezindiği sırada dağların usta tırmanıcıları olarak bilinen dağ keçileriyle karşılaştı. Oldukça yakınında olan dağ keçilerini görür görmez cep telefonuna sarılan hayvan sever vatandaş, telefonun kamerasını açarak dağ keçilerinin o anlarını kayda aldı. Bir süre dağda gezinen keçiler daha sonra gözden kayboldu.