Dağıtım Elemanı İzzet Arlı, Sokak Hayvanlarını Unutmuyor

Kayseri'de, dağıtım elemanı olarak çalışan İzzet Arlı, iş yerinden topladığı yiyecekleri sokak hayvanlarıyla paylaşıyor. Her gün 8 mahallenin sokak hayvanlarına gönüllü olarak yardım eden Arlı, bu hayvanları kendi çocukları gibi sevdiğini belirtiyor.

KAYSERİ'de özel sektörde dağıtım elemanı olarak çalışan İzzet Arlı (48), esnaftan topladığı yiyeceklerde sokak hayvanlarını besliyor. Patili dostlarla her gün gönüllü olarak ilgilendiğini anlatan Arlı, "Yeşilhisar'da yaklaşık 8 mahallenin dağıtımını yapıyorum. Burada karşılaştığım sokak hayvanlarına, bir gün öncesinden kasaplardan topladığım tavuk, et, kemik gibi ürünleri dağıtıyorumö dedi.

Kentte, özel sektörde dağıtım elemanı olarak çalışan 3 çocuk babası İzzet Arlı, iş için her gün kent merkezinde 70 kilometre uzaklıktaki Yeşilhisar ilçesine gidiyor. İlçede dağıtım görevinin yanı sıra esnaftan gönüllü olarak simit, ekmek, kemik ve yiyecek toplayan Arlı, 8 farklı mahalledeki sokak hayvanlarını besliyor. Patili dostlarla her gün gönüllü olarak ilgilendiğini anlatan Arlı, "Saat 02.00- 02.30 gibi Kayseri'den çıkıyorum. İlk olarak sokak hayvanlarını besliyorum. Yeşilhisar'da yaklaşık 8 mahallenin dağıtımını yapıyorum. Burada karşılaştığım sokak hayvanlarına, bir gün öncesinden kasaplardan topladığım tavuk, et, kemik gibi ürünleri patili dostlarımıza dağıtıyorumö diye konuştu.

'ONLARI EVLADIM GİBİ GÖRÜYORUM'

Sokak hayvanlarının aracının sesinden kendisini tanıdığını da söyleyen İzzet Arlı, "Mahalledeki hayvanların zaten yüzde 80'i beni tanıyor. Aracın kornasına bastığımda koşarak geliyorlar. Onların beslemesini yapmak beni çok mutlu ediyor. Evladım gibi görüyorum. Açıkçası; bir tane simitle, bir tane kete ile 4 tane kedi doyuyor. Biz bu kocaman dünyada neyi paylaşamıyoruz? Çok mutluluk verici bir şey. Bu duygu benim için oksijen gibi, su gibi yemek içmek kadar temel bir ihtiyaç. Onları bir nevi evladım gibi görüyorum. Güzel tepkiler alıyorum. Bugün kediler olmasa mahalleleri, ilçeleri fareler basacak. Köpekler olmasa kurtlar, domuzlar girecek. Bir kete 4 kediyi doyuruyorsa, yemek artıklarını çöpe atmak yerine onlarla paylaşabiliriz. Ben bunu reklam için yapmıyorumö ifadelerini kullandı.

Haberler.com
