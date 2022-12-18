Dağıtık Güneş Enerjisi Üretimi Çin'in Yeşil Kalkınmasına Canlılık Katıyor

Hava fotoğrafında Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentinde kurulu 550 megavatlık fotovoltaik (PV) elektrik santralini teftiş eden personel görülüyor, 15 Aralık 2021. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

JİNAN, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Liaocheng kentinde Zhongzhenweiwang Yeni Enerji Limited Şirketi'ne ait fabrikaların çatılarındaki fotovoltaik (PV) paneller kış güneş ışığını elektriğe dönüştürüyor.

Shandong eyaletindeki şirketin operasyon direktörü Sun Zhenliang, "Bu yılın başlarında, fabrikaların çatı üstlerindeki 10.000 metrekarelik alanı kullanan 800 kilovat PV elektrik üretim tesisini inşa etmek için 2,5 milyon yuan (yaklaşık 358.000 ABD doları) yatırım yaptık" dedi.

Tesis, yılda 1.200 megavat-saat elektrik üretebiliyor. Sun, üretimin ve ofislerin elektrik ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra, artan elektriğin elektrik şebekesine satıldığını ve yılda yaklaşık 480.000 yuan gelir getirdiğini sözlerine ekledi.

"Daha az kirleten ve önemli çevresel faydaları bulunan fotovoltaik elektrik üretimi devlet destekli yükselen bir endüstridir" açıklamasını yapan Shandong Güneş Enerjisi Endüstrisi Derneği İdari Direktör Yardımcısı Zhang Xiaobin, sektörün inşa alanı konusundaki sınırlı seçeneklerden dolayı uzun zamandır zorluklarla karşı karşıya olduğunu sözlerine ekledi.

Ancak son yıllarda Shandong, dağıtık PV elektrik üretimini geliştirmek için fabrikalar ve kırsal konut yapıları gibi alanlarda çatı üstü kaynakları etkin biçimde kullanarak yeşil kalkınmaya yeni bir ivme kazandırıyor.

Liaocheng'in Yeni Zhangyanzhai köyünde 11 megavatlık bir çatı üstü PV elektrik üretim projesi faaliyetini sürdürüyor.

Köyün parti şefi Zhang Wei, "Güneş orada olmaya devam ettiği sürece para kazanabilirsiniz. Fotovoltaik elektrik üretimi köyümüzün gelirini yılda 300.000 yuan artırabilir ve karlılık dönemi 20 yıla kadar çıkabilir" dedi.

Shandong'da Dağıtık PV elektrik üretimi Çin'in yeni enerji geliştirmek için gösterdiği büyük gayreti yansıtıyor.

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi Kasım ayında, bölgede türünün ilk örneği olacak bir ilçe düzeyinde çatı üstlerinde dağıtık PV elektrik üretme projesinin inşaatına başladı.

Tibet'in 2021-2025 dönemini kapsayan beş yıllık planına göre bölge, güneş PV elektrik alanındaki gelişimini hızlandıracak ve bölgede toplam kurulu kapasitenin 2025 yılına kadar 10 milyon kilovatı aşması bekleniyor.

Çin, son yıllarda yeşil hamlesini hızlandırdı ve bu, yeni enerji sektöründe kalkınmada bir patlama yaratırken ülkeyi kurulu kapasitede dünya lideri haline getirdi.

2021 yılı sonu itibariyle ülkenin rüzgar ve güneş enerjisinden yıllık elektrik üretimi toplam elektrik tüketiminin yüzde 11,7'sini karşıladı.

Ayrıca Çin, kurulu rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini düşük karbonlu, güvenli ve verimli bir enerji karmasına önemli ölçüde taşımak için bir dizi önlem aldı.

Bu yıl Mayıs ayında yayınlanan bir ulusal eylem planında ülke, çöllerde büyük rüzgar enerjisi ve fotovoltaik üslerin inşasını hızlandırma ve bu arada köylerde, organize sanayi bölgelerinde ve bina çatılarında dağıtık elektrik üretimini teşvik etme taahhüdünde bulundu.

2025 yılına kadar tüm yeni kamu kurumu binalarının yarısının çatı üstlerinde güneş enerjisi tesisleri olacağı belirtildi.