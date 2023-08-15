Dağıstan'daki Benzin İstasyonu Patlamasında Ölü Sayısı 35'e Yükseldi

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı. Patlamada 80 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde dün akşam bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e çıktığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale şehrindeki benzin istasyonunda dün akşam yaşanan patlamanın ardından bakanlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, patlamada ölenlerin sayısının 35'e çıktığı bilgisine yer verilirken, Rusya Sağlık Bakanlığı da olayda 80 kişinin yaralandığını bildirdi.

Dağıstan Soruşturma Komitesi de olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Mahaçkale'deki bir benzin istasyonunda dün akşam sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmişti.