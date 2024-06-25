Dağıstan'da silahlı saldırılar sonrası yöneticiler soruşturulacak

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, bölgede hafta sonu düzenlenen silahlı saldırılar nedeniyle yönetici pozisyonundakilerin soruşturmadan geçirileceğini söyledi.

Melikov, Dağıstan Meclisinde yaptığı konuşmada, Mahaçkale ve Derbent kentlerinde pazar günü düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dağıstan'da aşırılıkçı ve terör saldırılarının biçim ve yöntemlerinin son yıllarda değiştiğini söyleyen Melikov, bunun yeni yaklaşımlar gerektirdiğini belirtti.

Melikov, saldırganların arasında Dağıstan'ın Sergokalinsky bölgesinin yöneticisi Magomed Omarov'un akrabalarının bulunduğuna dikkati çekerek, "Çocuklarını eğitemeyen biri nasıl yönetici olabilir? Bu saldırgan grupta bulunanların hepsi zengin ailelerden. Bu sebeple meclis üyeleri dahil yönetici pozisyonunda bulunan herkesin soruşturulması yönünde talimat verdim. Uyuyan çete hücrelerinde faaliyet gösteren başka yöneticiler de olabilir." dedi.

Olay

Rusya İçişleri Bakanlığı, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde hafta sonu kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediklerini bildirmişti.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda 16'sı polis ve 5'i sivil 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 saldırganın öldürüldüğü açıklanmıştı.

Rus basınına yansıyan bazı haberlerde, saldırganlardan iki kişinin Dağıstan'ın Sergokalinsky bölgesinin yöneticisi Magomed Omarov'un oğlu olduğu ve öldürüldüğü iddia edilmişti. Saldırının ardından gözaltına alınan Omarov'un görevinden alındığı belirtildi.