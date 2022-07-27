DAĞIN ZİRVESİNE TIRMANIP, YIPRANAN TÜRK BAYRAĞINI YENİSİYLE DEĞİŞTİRDİLER

ERZURUM'un Oltu ilçesinde 3'ü öğrenci, 5 kişilik grup, 1500 rakımlı Sitare Dağı'nın zirvesine tırmanıp, yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Oturdukları kentlerden gezmek için memleketleri Erzurum'un Oltu ilçesine gelen iş insanı Gencay Yıldıztekin, üniversite öğrencisi oğlu Murat Yıldıztekin, lise öğrencisi yeğeni Alperen Yıldıztekin, arkadaşı futbol hakemi Oğuz Akyüz ve lise öğrencisi İsmail Aydık, 1500 rakımlı Sitare Dağı'nın zirvesinde dalgalanan Türk bayrağını yenisiyle değiştirmek için tırmanış gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından zirveye ulaşan grup, yıpranan bayrağı yenisiyle değiştirdi. Sitare'nin zirvesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra tekrar ilçeye döndü.

Gencay Yıldıztekin, yaşadıkları şehirlerden gezmek için doğup büyüdükleri ilçeye geldiklerini, yıpranan bayrağı değiştirmek için zirve tırmanışı yaptıklarını söyledi. 3 yıl önce de yine Sitare Dağı'na çıkıp bayrağı değiştirdiklerini ifade eden Yıldıztekin, şöyle konuştu. Yılın bu aylarında memleketimiz olan Erzurum'un Oltu ilçesine geliyoruz. Burada hem hasret gideriyor hem de muhteşem doğanın keyfini çıkarıyoruz. Trafik, kirlilik ve gürültüden uzak güne kuş sesleriyle uyanıp mis gibi havasını soluyoruz. Yıllardır Sitare Dağı'nda dalgalanan şan ve şeref dolu bayrağımız biraz yıpranmıştı. Türk insanının bayrak konusundaki hassasiyetini herkes biliyor. Bu nedenle biz de yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirmek için zirveye tırmandık. Yorulduk ama rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağına olan sevgimiz bu yorgunluğumuzu bizden alıp götürdü. 3 yıl önce de bu bayrağı biz değiştirmiştik. İlçenin zirvesinde dalgalanan bayrağımızı büyük bir gururla izliyoruz.