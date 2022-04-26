Dağdan topladıkları bitkileri satarak geçimlerini sağlıyorlar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dağdan topladıkları bitkileri satarak geçimlerini sağlıyorlar

AA - Veysel Eşin - Güncel
 - Güncelleme:
Dağdan topladıkları bitkileri satarak geçimlerini sağlıyorlar

Malazgirt ilçesinde bazı vatandaşlar, ilkbahar mevsiminde dağlarda doğal olarak yetişen bitkileri toplayarak satışa sunuyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Malazgirt ilçesinde bazı vatandaşlar, ilkbahar mevsiminde dağlarda doğal olarak yetişen bitkileri toplayarak satışa sunuyor.

Kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla doğada kendiliğinden yetişen bitkileri toplayan bazı ilçe sakinleri, bunları tezgahlarda satarak, geçimlerini sağlıyor.

İlçe sakini Alican Aydın, vatandaşların şifalı bitkilere gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Aydın, "Kartevin Dağı'nda topladığımız otları getirip satıyoruz. Bahar aylarında şifalı bitkiler satarak aile bütçeme katkı sağlamaya çalışıyorum." dedi.

AA / Veysel Eşin - Güncel

Malazgirt, Hisarcık, İlkbahar, Aydın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title