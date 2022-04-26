Dağdan topladıkları bitkileri satarak geçimlerini sağlıyorlar
AA - Veysel Eşin - Güncel
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Malazgirt ilçesinde bazı vatandaşlar, ilkbahar mevsiminde dağlarda doğal olarak yetişen bitkileri toplayarak satışa sunuyor.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Malazgirt ilçesinde bazı vatandaşlar, ilkbahar mevsiminde dağlarda doğal olarak yetişen bitkileri toplayarak satışa sunuyor.
Kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla doğada kendiliğinden yetişen bitkileri toplayan bazı ilçe sakinleri, bunları tezgahlarda satarak, geçimlerini sağlıyor.
İlçe sakini Alican Aydın, vatandaşların şifalı bitkilere gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade etti.
Aydın, "Kartevin Dağı'nda topladığımız otları getirip satıyoruz. Bahar aylarında şifalı bitkiler satarak aile bütçeme katkı sağlamaya çalışıyorum." dedi.
AA / Veysel Eşin - Güncel