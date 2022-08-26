DAĞDAN OT BALYASI TAŞIMADA KIZAK- BRANDA YERİNE ÇELİK HALAT

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Kamışlı köyünde, hayvancılıkla geçimini sağlayan bölge halkı, yazın dağlarda biçtikleri otları köye taşımak için çelik halat döşedi. Zorlu arazi koşulları nedeniyle yıllardır otları karların üzerinden kızak ve brandalar ile kaydırdıklarını anlatan Mehmet Özses (37), "Kışın burası çığ bölgesi olduğu için ciddi bir risk alıyorduk. Yol ve tepe arasında 1500 metrelik mesafede çelik halat döşeyip, istiflediğimiz ot balyalarımızı kanca yardımıyla yola indiriyoruz" dedi. Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde yaşayanlar, yazın dağlarda biçip, biriktirdikleri otları taşımak için farklı yöntem geliştirdi. Otları, inişi zorlu olan tepenin zirvesinde biriktiren köylüler, işlerini kışa bırakmamak için zirveden köy yakınına kadar 1500 metre çelik halat döşedi. Kancalara asılan ot balyaları, buradan çelik halata bağlanarak, yüksek tepelerden aşağı indirip araçlarla köye götürüyor. Önceki yıllarda yazın yüksek kesimlerde biriktirdikleri ve zorlu arazi koşulları nedeniyle köylerine getiremeyen besiciler, kışın karlı tepelerin zirvesinden brandalar ve kızaklar ile aşağı indiriyordu. Köylüler, bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman çığ tehlikesi de yaşadıklarını söyledi.

Besicilerden Mehmet Özses, hayvanlarına yedirmek için her yıl 2 bin ot balyası biçtiklerini belirterek, "Otlarımızı kışın karların üzerinde kızak ve brandalarla aşağı indiriyorduk. Oldukça zahmetli ve tehlikeli bir işti. Kışın burası çığ bölgesi olduğu için ciddi bir risk yaşanıyor. Ancak son birkaç yıldır yol ve tepe arasında yaklaşık 1500 metrelik mesafede çelik halat döşeyip, istiflediğimiz ot balyalarımızı kancaların yardımıyla yola indiriyoruz. Halatımızı 3 saatte kurabiliyoruz. Tepelere doğru çelik halatımızı sırtlayıp götürüyoruz. Oldukça yorucu ve zahmetli bir iş ancak halatları döşedikten sonra hiç yorulmadan istiflediğimiz balyaları rahat bir şekilde yolla indiriyoruz. Bu yöntemle işimiz oldukça kolaylaştı. Toplamda 2 bin ot balyasını halatla indirerek, buradan da araçlara yükleyip köye götürüyoruz" dedi. (DHA)