Dağdan kopan kaya parçaları köprü ve karayollarına zarar verdi
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Dağdan kopan kaya parçaları köprü ve karayollarına zarar verdi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerinde dağlardaki dev kayaları yerinden sökerek karayollarına taşıdı.
Dağdan kopan kaya parçaları köprü ve karayollarına zarar verdi
ADIYAMAN - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerinde dağlardaki dev kayaları yerinden sökerek karayollarına taşıdı.
Yaşanan depremin en büyük hasarlarının meydana geldiği Adıyaman ve ilçelerinde binlerce bina yıkılırken, demir yolları ve karayolları da büyük hasar gördü. Adıyaman - Çelikhan karayolunda deprem sonrası dağdan kopan devasa kayalar köprü ve karayollarına büyük zarar verdi. Karayoluna düşen kayalar Karayolları ekipleri tarafından kaldırılırken, zarar gören köprüler ise yeniden onarılarak ulaşıma açıldı.