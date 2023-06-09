Dağdan kopan dev kayalar yola indi, ulaşım durdu (2)
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TAŞLAR KALDIRILDI, YOL AÇILDIBolu'nun Yeniçağa ilçesinde yağmur nedeniyle oluşan heyelanda dağdan kopan dev kaya parçalarının kapattığı Mengen-Yeniçağa yolunun Yeniçağa istikameti ulaşıma açıldı.
TAŞLAR KALDIRILDI, YOL AÇILDI
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yağmur nedeniyle oluşan heyelanda dağdan kopan dev kaya parçalarının kapattığı Mengen-Yeniçağa yolunun Yeniçağa istikameti ulaşıma açıldı. Ekiplerin sabah saatlerinden itibaren süren çalışmasıyla taşlar yoldan kaldırıldı. Güzergahta ulaşım normal olarak sağlanıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mutlu Yuca - Güncel