Dağda bulduğu 3 metrelik yılanı önce sevdi, sonra doğaya bıraktı - Haberler

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Dağda bulduğu 3 metrelik yılanı önce sevdi, sonra doğaya bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Erkan Bay - Güncel
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Dağda bulduğu 3 metrelik yılanı önce sevdi, sonra doğaya bıraktıELAZIĞ Elazığ'da bir kişi dağlık alanda gördüğü yaklaşık 3 metrelik yılanı yakaladıktan sonra sevdi, daha sonra doğaya tekrar bıraktı.

Dağda bulduğu 3 metrelik yılanı önce sevdi, sonra doğaya bıraktı

ELAZIĞ Elazığ'da bir kişi dağlık alanda gördüğü yaklaşık 3 metrelik yılanı yakaladıktan sonra sevdi, daha sonra doğaya tekrar bıraktı.

Olay, Alacakaya ilçesine bağlı Esenlik Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşları ile dağlık bölgede giden Hasret Gökalp, kayalık bölgede yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan gördü. Yılanı elleri ile yakalayan Gökalp, yılanı sevmeye başladı. O anları ise arkadaşları cep telefonu ile kayıt etti. Kısa bir süre yılanı seven Gökalp, daha sonra doğal ortamına bıraktı.

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

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