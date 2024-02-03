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Dağcılık Sporuyla İlgilenen Gönüllüler Tarafından Arama Kurtarma Derneği Kuruldu

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Üniversite yıllarında dağcılık sporu ile ilgilenirken tanışan ve sonraki yıllarda çeşitli afetlerde görev alan gönüllüler tarafından arama kurtarma derneği kuruldu. Kastamonu'da kurulan Kuzey Arama Kurtarma Derneği'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Dernek, arama kurtarma faaliyetlerine katılan gönüllülerin bir araya gelerek daha etkin ve sorumluluk sahibi bir şekilde çalışmayı hedefliyor.

Üniversite yıllarında dağcılık sporu ile ilgilenirken tanışan ve sonraki yıllarda çeşitli afetlerde görev alan gönüllüler tarafından arama kurtarma derneği kuruldu.

Farklı şehirlerde yaşayan 20 gönüllünün girişimleri ile Kastamonu'da kurulan Kuzey Arama Kurtarma Derneğinin tanıtım toplantısı, Kastamonu Üniversitesi Mevlüt Beyribey Konukevi'nde gerçekleştirildi.

Dernek Başkan Yardımcısı Murat Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıldır dağcılıkla ilgilendiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla birçok doğal afette birlikte görev aldıklarını belirten Yiğit, şu bilgileri verdi:

"Van ve Elazığ'da yaşanan depremlere gittik. Çok fazla yerel arama kurtarma faaliyetlerine katıldık. En son yaşanan Kahramanmaraş depremiyle birlikte artık bu ekip üyeleriyle bir dernek çatısı altında toplanmaya karar verdik. Yaklaşık 20 kişiden oluşan bir ekibimiz var. Bu sayıyı artırma niyetindeyiz. Bu sayının artışıyla birlikte gereken koşulları ve eksiklikleri tamamladıktan sonra akreditasyon sürecini başlatacağız."

Sağlık Bakanlığına bağlı ebe hemşire olarak görev yapan Pınar Menteş, ailesinin de depremzede olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:

"Eşim önceki yıllarda arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. En son Hatay'da yaşanan depremde de eşimi destekleyerek bölgeye arama kurtarma faaliyetlerine katılması için gitmesini istedim. Ailem depremzedeydi, göçük altında kalmadılar ama etkilendiler. Diğer insanlara yardım etmek için yola çıktı. Arama kurtarma konusunda da elimden geleni yapabilirim diye düşündüğüm için bu kulübe üye olmak istedim. Eşim ile birlikte inşallah faydalı olabileceğimizi düşünüyorum."

Makine mühendisi Çağdaş Eren Utaş, arkadaşlarıyla dağcılık sporu ile uğraşırken tanıştığını söyledi.

Uzun yıllardır birlikte dağcılık yaptıklarını kaydeden Utaş, "Ülkemizde bazı depremler meydana geldi. Daha önce bu depremlere bireysel olarak gidiyorduk. Elimizden geldiğince insanlara yardım etmeye gayret ettik. Zaman içinde fark ettik ki bizler belli başlı ölçülerde müdahalede bulunabiliyoruz, daha aktif ve sorumluluk alarak daha fazla iş yapmak istedik. Bu sebepten ötürü ortak karar alarak dernek kurduk. Belli başlı eğitimleri almış insanlardan oluşuyor. Bundan dolayı belli bir yetkinliğe sahibiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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