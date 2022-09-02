Dağcıların Eylül ayında 3 bin rakımda kar kuyusu şaşkınlığı Önce inanmadılar, görünce de şaşırıp kaldılar Antalya'da Batı Torosların en yüksek noktalarından olan 3 bin 24 rakımındaki Uyluk Tepesi'nde Eylül ayında kar kuyusu gören dağcılar büyük şaşkınlık yaşadı.

Dağcıların Eylül ayında 3 bin rakımda kar kuyusu şaşkınlığı

Önce inanmadılar, görünce de şaşırıp kaldılar

ANTALYA - Antalya'da Batı Torosların en yüksek noktalarından olan 3 bin 24 rakımındaki Uyluk Tepesi'nde Eylül ayında kar kuyusu gören dağcılar büyük şaşkınlık yaşadı.

Antalya'da yaşayan motosiklet tutkunu çiftçiler her yıl olduğu gibi bu yıl da tarım sezonunun bitmesi ile birlikte dağlara çıkarak keşfedilmeyen alanları keşfetmeye başladılar. Çiftçilerin son durağı ise Batı Torosların en yüksek noktalarından olan 3 bin 24 rakımındaki Uyluk Tepesi oldu. Tepeye her yıl çıkarak buraya 7 yıl önce diktiği Türk bayrağını yenileyen Şaban Dede, inişte zirvenin hemen altında bulunan kar kuyusunu arkadaşlarına göstermek istedi. Arkadaşlarını Eylül ayında kar kuyusu olduğu yönünde ikna etmekte zorlanan Şaban Dede, "Değerli arkadaşlar bir tarafı Antalya diğer tarafı Muğla olan Uyruk tepesinin alt tarafında bulunuyoruz. Şuanda 3 bin rakımdayız. Burada muhteşem bir güzellik var. Kar kuyusu var. Kar kuyusu çok güzel" dedi.

İnanmakta zorlandılar

Dede'ye inanmak istemeyen arkadaşları ise "Abi yenisi yağmak üzere, ne kar kuyusu. Burada kar yağmaz bu mevsimde. Koca güz günü geldi. Sen adamla dalga mı geçiyorsun" dediler. Dede'nin ısrarı ile kuyunun yanına giden dağcılar gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Kuyuda kar gören dağcılar bu kez de, "Dopdolu kar var. Bu da ne. Bu adam bizimle gerçekten dalga geçmiyormuş" sözlerine yer verdi. Dağcılar daha sonra yanlarına getirdikleri pekmez ile Eylül ayında karlama yemenin heyecanını yaşadı.