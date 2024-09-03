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Dağcılar Mereto Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi

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Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen Sason Bal Ceviz Çilek ve Yayla Festivali kapsamında 50 dağcı, Mereto Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Batman'ın Sason ilçesinde dağcılar Mereto Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Batman Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteği, Sason Kaymakamlığı ve Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen "Sason Bal Ceviz Çilek ve Yayla Festivali" etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 50 dağcı, Harrut Yaylası'ndan Mereto Dağı'nın zirvesine doğru tırmanışa geçti.

Dağcılar, 2 saatlik tırmanışla 2 bin 973 metre yüksekliğe sahip dağın zirvesine ulaştı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Ekin, gazetecilere, Diyarbakır ve çeşitli illerden gelen dağcılarla dağın zirvesine tırmandıklarını söyledi.

Federasyon İl Temsilcisi Emrullah Girgin de aralıklı olarak geldikleri Mereto Dağı'nın çok güzel olduğunu belirtti.

Diyarbakır'dan gelen Ahmet Yıldız ise Mereto'ya üçüncü defa tırmanmanın heyecanını yaşadığını, her tırmanışta ayrı güzellikleri fark ettiğini dile getirerek, bütün doğaseverleri bölgeye beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Turizm batman Güncel Sason

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