Dağcı Kayalıklardan Kurtarılarak Hastaneye Sevk Edildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Beypazarı'nda kayalıklardan düşen dağcının Kara Havacılık Komutanlığı ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Beypazarı'nda kayalıklardan düşen dağcının Kara Havacılık Komutanlığı ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Beypazarı bölgesinde kayalıklardan düşen dağcı vatandaşımız, Kara Havacılık Komutanlığı'mızın Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı Arama Kurtarma uçuş ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel