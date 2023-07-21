Dağcı, Altıparmak Dağı'nda çöpleri topladı

RİZE'de dağcı Ömer Aydınoğlu (52), deniz seviyesinden 3 bin 480 metre yükseklikteki zorlu tırmanış rotasına sahip Altıparmak Dağı'na çıkıp, karşılaştığı çöpleri topladı. Çöplerin zirveye bırakılmasına tepki gösteren Aydınoğlu, 'Buzullar eridiği zaman bu çöpleri görebiliyoruz. Buraya gelenlerin daha hassas davranmalarını rica ediyorum' dedi.

Doğu Karadeniz'deki Kaçkar Dağları arasında deniz seviyesinden 3 bin 480 metre yükseklikte yer alan, Altıparmak Dağları'na ulaşmak için dik ve engebeli araziden geçip, 500 metrelik buzul tırmanışı yaparak zirveye ulaşan dağcı Ömer Aydınoğlu, bölgede çöplerle karşılaştı.

Yanında getirdiği yiyeceklerin çöplerini çantasında dolduran ve diğer atıkları da toplayan Aydınoğlu, zirveye çıkan dağcılara videolu mesaj verdi. Aydınoğlu, dağcılara seslenerek, 'Biz yiyeceğimizi getirdik. Boş ambalajı da aşağıya indiriyoruz. Hiçbir içecek ve yiyeceğimizin çöpünü buraya bırakmıyoruz. Burası gerçekten çok kötü halde; çöpten geçilmiyor. Şu anda buzla kaplı olduğu için çok belli olmuyor. Buzullar eridiği zaman bu çöpleri görebiliyoruz. Buraya gelen arkadaşların daha hassas davranmalarını rica ediyorum' diye konuştu. (DHA)