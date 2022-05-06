Dağa pancar toplamaya giden köylüler tipiye yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dağa pancar toplamaya giden köylüler tipiye yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Bitlis'in Hizan ilçesinde dağa pancar toplamaya giden köylüler, aniden bastıran kar yağışı ve tipiye yakalandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde dağa pancar toplamaya giden köylüler, aniden bastıran kar yağışı ve tipiye yakalandı.

Hizan'ın Döküktaş köyüne bağlı Kayaş Mezrası'nda yaşayan köylüler, güzel havayı da fırsat bilerek dağa pancar toplamaya gitti. Bir süre pancar toplayan köylüler, havanın aniden bozması ile başlayan kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşayan köylüler, yanlarındaki hayvanları ile birlikte binbir güçlükle dağdan indi.

(Özkan Olcay - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title