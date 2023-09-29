DAĞA KAÇIRILAN OĞULLARI İÇİN 4 YILDIR EVLAT EYLEMİNE KATILIYORLAR

VAN'da, çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 66'ncı haftayı geride bırakırken, Zübeyde ve Hüseyin Kipçak çifti de 2018 yılında kaçırılan oğulları Recep için 4 yıldır evlat nöbetine katılıyor. Hüseyin Kipçak, romatizma hastası olan oğlunun henüz 16 yaşında lise 2'nci sınıf öğrencisiyken kandırılıp kaçırıldığını belirterek, "' Oğlum Recep eğer beni görüyorsan, duyuyorsan gel devlet güçlerine teslim ol. Orası senin yerin değil" diye seslendi.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat eylemi, 15 günde bir HDP il binası önünde yapılıyor. Çocukları için bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle HDP il binası önüne yürüyüp evlatlarının geri dönmesi için eylem yapıyor. O ailelerden biri de Zübeyde ve Hüseyin Kipçak çifti. Çiftin 6 çocuğundan 5'incisi olan Recep Kipçak 2018 yılında, lise 2'nci sınıfta okurken dağa kaçırıldı. Kipçak çifti oğulları için 4 yıldır HDP il binası önündeki eyleme katılıyor.

'OĞLUMU KANDIRARAK DAĞA KAÇIRDILAR'

Hüseyin Kipçak (57), oğlu Recep'in henüz 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Kipçak, "Oğlum romatizma hastasıydı. Van ve Ankara'da tedavi ettirdim. Tedaviden sonra iyileşti. Sonra kandırıp dağa kaçırdılar. O günden bugüne hiçbir haber alamıyorum. Oğlum sağ mı, öldü mü hiçbir haber alamıyorum. Oğlum eğer beni duyuyorsan, görüyorsan gel devlet güçlerine teslim ol. Orası senin yerin değil. Bana bu acıyı yaşatanları Allah'a havale ediyorum. Oğlum, korkma gel 'teslim ol'. Sana hiçbir şey yapmayacaklar" dedi.Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Zübeyde Kipçak (51) ise oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu. (DHA)