Dağ keçilerinin üstünlük kavgası fotokapana yansıdı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, dağ keçilerinin fotokapana yansıyan üstünlük kavgası görüntülerini paylaştı.

DKMP Genel Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla yurdun farklı noktalarına fotokapanlar yerleştirdi. Yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapana bu kez üstünlük kavgası eden dağ keçileri yansıdı. DKMP'nin sosyal medya hesabından 'Kavga bitmiştir, ben geldim, Yaşat-Koru-Sev' notu ile paylaşılan görüntüde iki dağ keçisinin üstünlük kavgası ettiği ve onlarca dağ keçisinin otladığı görüldü.