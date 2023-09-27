Dağ Keçileri Uzundere'de Görüntülendi

Dağ Keçileri doğal hayatlarında görüntülendi

ERZURUM - Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan yaban keçileri, Erzurum'un Uzundere ilçesinde sürü halinde sarp kayalıklarda ve tepelerde gezerken görüntülendiler.

Uzundere ilçesinde son dönemlerde sayıları artan ve yerleşim alanlarının yakınlarına kadar gelen dağ keçilerinin hızlı ve çevik hareketleri dikkatlerden kaçmadı. Kayakların üzerindeki rahat hareketleri ve çevreyi gözetleyen tavırlarıyla ilgi odağı olan dağ keçileri zaman zaman kendilerini izleyen vatandaşlardan dolayı panik halinde kaçtıkları da gözlendi. Bir süre bölgede çeşitli otlarla karınlarını doyuran ve su ihtiyacını giden keçiler, izlendiklerini fark edince sarp dağlara tırmanıp gözden kayboldu.

Dağ keçilerinin sayılarının hızla artması ve zaman zaman yerleşim alanlarına yakın noktalara kadar inmeleri, hayvansever ve bölge insanını sevindiriyor. Kaçak avcılıkla alakalı son yıllarda artan duyarlılığın ise devam etmesi bekleniyor. Yöre sakinlerinden Nuri Demirci (73), dağ keçilerinin zeki ve uyanık olduklarını belirterek, "Aslında şu anda yerleşim alanlarına bu kadar yakın gelmeleri ilginç. Akıllı hayvanlar. Avcıları tanıyorlar ve hemen kaçıyorlar. Kimlerden kaçacaklarını, kimlerinden onlara zarar vermeyeceklerini biliyorlar. Sürü halinde benim biçilmiş yonca tarlama da otlamak için gelirler. " dedi.

Koruma altındaki yaban hayvanları arasında yer alan türlerden avlayanlara 300 bin lira ceza uygulanıyor.