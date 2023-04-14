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Dağ keçileri sürü halinde böyle görüntülendi

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Dağ keçileri sürü halinde böyle görüntülendi Elazığ'da yüksek kesimlerde görülen ve nesli tükenme tehlikesi nedeni ile koruma altında olan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesi'nde görüldü.

Dağ keçileri sürü halinde böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da yüksek kesimlerde görülen ve nesli tükenme tehlikesi nedeni ile koruma altında olan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesi'nde görüldü.

Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen dağ keçileri bu kez Elazığ merkeze 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput Mahallesi'ne kadar geldi. Burada bulunan Harput Mahallesi yakınlarına inen ve koruma altında bulunan dağ keçileri bir süre gezdikten sonra gözden kayboldu.

O anlar doğasever Salih Tetik'in dron görüntülerine yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Harput Güncel Haberler

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