Dağ keçileri ilçe merkezine kadar indi

ERZURUM - Baharın gelmesiyle birlikte dağ keçileri ilçe merkezine yakın konumlara inmeye başladı.

Erzurum'un Uzundere İlçesinde, 15 adet dağ keçisi ilçe merkezine yakın bir konumda görüntülendi. Nadir olarak görülen sürü lideri sakallı dağ keçisi sonradan sürüye dahil oldu. İlçe Merkezine 1 kilometre mesafede bulunan Erikli mahallesinde düzlük alanlarda görülen keçiler yoldan geçen insanlardan korkmuyor, yakınlarından geçebiliyorlar. Sakallı dağ keçisi sürüye hakim şekilde davranarak onları yönlendiriyor. Sürüleri korumakla sorumlu olan sakallı keçi bir süre sürü ile birlikte otlandıktan sonra sürüsü ile birlikte kayalık alanda gözden kayboldu.