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Dağ Keçileri Çemişgezek'te Çatılarda Geziyor

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, koruma altında olan dağ keçileri, tarihi caminin ve yüksek katlı evlerin çatılarında dolaşarak ilginç görüntüler oluşturdu. Yörenin halkı, bu keçilere büyük bir sevgi ve hassasiyetle yaklaşıyor.

Dağ Keçileri evlerin ve tarihi caminin çatısına çıktı

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde daha önce sokaklarda sıkça görülen dağ keçileri, şimdide tarihi caminin ve yüksek katlı evlerin çatısında gezerken görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından, türü koruma altında olan ve kayalık ve sarp yamaçlarda yaşayan dağ keçileri Çemişgezek ilçesinin sokaklarını yıllardır kendilerine mesken etti. İlçe halkının yaban keçilerine gösterdiği sevgi ve hassasiyet sonucunda keçiler, tarihi cami ve evlerin çatılarında evcil bir hayvan gibi dolaşmaya başladı.

O anlar yöre sakinlerinden Zafer Köse tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEZAİ AKIN - Güncel
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