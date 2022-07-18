Dağ gezisinde kalp krizi geçirip, öldü MERSİN'in Tarsus ilçesinde dağcılık kulübü üyesi, profesyonel dağ ve doğa bilgini Erdem Karapınar (36), gezide geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. MERSİN'in Tarsus ilçesinde dağcılık kulübü üyesi, profesyonel dağ ve doğa bilgini Erdem Karapınar (36), gezide geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Erdem Karapınar, Adana'nın Karaisalı ilçesindeki dağ gezisi sırasında rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karapınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karapınar'ın, gezi sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi. Karapınar'ın ani ölümü, dağcılık ve doğa kulüplerinde büyük üzüntüye neden oldu. Erdem Karapınar'ın, en son doğum gününü, arkadaşlarıyla 3 bin 524 metre yükseklikteki Medetsiz Dağı eteklerinde kutladığı öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel Kalp Krizi Tarsus Güncel Haberler

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