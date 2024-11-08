Dağ Bisikletçisi Abdülkadir Kelleci, Depremzedelere Yardım İçin Yolculuğa Çıktı

Bisiklet tamircisiyken kurduğu hayalini dağ bisikletinde dünyanın en iyi sporcuları arasına girerek gerçekleştiren Abdülkadir Kelleci, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki çocuklarla buluşmak için "iyilik yolculuğu" başlattı.

Gaziantep'te bisiklet tamircisi olarak çalıştığı çocukluk yıllarında bisiklet sporuna başlayan, başarı merdivenlerini azimle tırmanan 38 yaşındaki dağ bisikletçisi Kelleci, bu kez depremden etkilenen çocuklarla buluşmak amacıyla yola çıktı.

Dağ bisikletinde 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) dağ bisikletçiler sıralamasında en iyi 30 sporcu arasına giren Kelleci, AA muhabirine, Muğla'dan başladığı yolculuğunu bir hafta planladığını söyledi.

Kelleci, bisiklet tutkusunun yanı sıra sporu amaç olarak kullanmayı ve topluma fayda sağlamayı önemsediğini vurguladı.

Hatay'da yaşanan deprem felaketinden etkilenen çocuklara yardım etmek amacıyla kampanya başlattığını anlatan Kelleci, şöyle konuştu:

"Hatay için 1080 kilometre pedal çevirerek, depremden etkilenen çocuklara küçük de olsa katkı sağlamayı hedefliyorum. Toplanan bağışlarla Hatay'daki bisiklet kulübüne çocuk bisikletlerini bağışlayıp, oradaki çocukların bisiklet sporuna ulaşımlarını kolaylaştırıp, hayatlarına bir nebze olsun renk katmak istiyorum. Hayat boyu edindiğim deneyimler ve kazandığım başarılar sadece kendi kariyerim değil, aynı zamanda başkalarına da yardım etmek adına benim için büyük motivasyon kaynağı oldu. Hep birlikte güçlü bir toplum oluşturmak için mücadele ediyoruz."

Kelleci, "Çocuklar için pedalla Hatay" sloganını belirlediğini, ilk gün rotasının Muğla merkezden başlayıp Ula, Akyaka, Köyceğiz, Dalaman, Göcek'ten sonra Fethiye, bir sonraki etabın ise Seydikemer-Kalkan-Kaş olduğunu belirtti.

Projenin en uzun etabı Çıralı-Alanya

Üçüncü gün programının başlangıcında Kaş'ın arkasındaki dağları rota olarak belirlediğini dile getiren Kelleci, şu ifadeleri kullandı:

"Akabinde Demre ve kıyıya inip, Finike ve Kumluca'ya devam edeceğim. Son bir tırmanışla rota Çıralı'da bitecek. Projenin en uzun sürüşü, dördüncü gün Çıralı'dan ana yola çıkarak günün en zor tırmanışını geride bırakıp, Antalya'nın uzun sahilinden geçeceğim. Merkezi geçip, Serik, Manavgat ve sonunda Alanya'ya varmayı planlıyorum. Beşinci gün hem çıkışlar hem manzaralar bol olacak. Alanya'dan başlayıp, Gazipaşa'dan sonra Güney Akdeniz'in dağlık arazilerinin içinden Anamur'a kadar pedallayacağım. Altıncı gün en çok tırmanacağım gün olacak. Boydan boya, Mersin'in inişli çıkışlı sahillerinde Anamur'dan Silifke, Erdemli ve sonunda Mersin merkeze kadar pedal çevireceğim. Yedinci gün, 4 ilde pedal çevireceğim. Mersin'de uyanıp, Adana, Osmaniye ve uzun bir haftadan sonra asıl hedefim Erzin'e varacağım. Burada yardım etmeyi hedeflediğim çocuklara kavuşacağım."