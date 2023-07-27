Daday'da Samanlıkta Yıldırım Düştü, 600 Saman Balyası Kül Oldu

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Hasanağa köyünde bir samanlığa yıldırım düşmesi sonucu 600 saman balyası kül oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde samanlığa yıldırım düşmesi sonucu 600 saman balyası kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Daday'a bağlı Hasanağa köyü Ercek Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış ile birlikte Şahin Topaloğlu'na ait samanlığa yıldırım düştü. Samanlık kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine yangın bölgesine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen samanlığa müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında samanlık ve samanlıkta bulunan 600 saman balyası zarar gördü. - KASTAMONU