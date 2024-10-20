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Daday'da 64 Muhtar, TSKGV'ye 100 Bin Lira Bağışladı

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Kastamonu'nun Daday ilçesinde 64 muhtar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına, Muhtarlar Günü kapsamında toplamda 100 bin lira bağışta bulundu. Muhtarlar, Türkiye genelindeki muhtarları da kampanyaya katılmaya davet etti.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 64 muhtar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) 100 bin lira bağış yaptı.

Kaymakam Vekili Yasin Cevizci önderliğinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında bir araya gelen muhtarlar TSKGV'ye bağışta bulundu.

Daday Muhtarlar Derneği Onursal Başkanı Hikmet Çavuş Karasan, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tüm muhtarların bu kampanyaya katılmasını istedi.

Kampanya kapsamında ilçedeki 64 muhtarın toplam 100 bin lira bağış yaptığını ifade eden Karasan, "Özellikle şu sıcak savaş ikliminde ve çevremizde bulunan ateşten çemberli günlerde ordumuzu güçlendirmek amacıyla yaptığımız bu bağış kampanyasına, Türkiye genelindeki 50 bin muhtarın da katılmasını istiyoruz. ROKETSAN, HAVELSAN, ASELSAN ve TUSAŞ yetkililerinden, herhangi bir hava savunma sisteminden bir tanesine 'muhtar' adının verilmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

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