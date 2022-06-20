Dacia Duster'a bir zam daha! İşte yeni fiyatlar
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Bu ayın başlarında zamlanan Dacia Duster'a bir zam daha geldi. Peki son değişiklikle aracın fiyatı ne kadar oldu? Dacia Duster fiyat listesi.
Otomotiv pazarındaki olumsuz hava sürüyor. Üreticiler, devam eden çip krizi, pandemi ve artan döviz kuru gibi birçok nedenden dolayı fiyatları zam yapmaya devam ediyorlar. Son olarak bu ayın başında fiyatlarda genel bir artış olmuştu. Ancak aradan çok geçmeden otomobillere bir zam daha geldi. Ülkemizde önemli satış başarılarına imza atan Dacia Duster'ın fiyatları da yükseldi. İşte Dacia Duster güncel fiyat listesi!
Dacia Duster bir kez daha zamlandı
Dacia, bu ayın başlarında Haziran 2022 fiyat listesini açıkladı. Bu kapsamda SUV'un fiyatlarında 54 bin TL'ye varan artışlar yaşandı. Ancak aradan çok geçmeden modele bir zam daha geldi. Son değişiklikle birlikle giriş seviyesi, yani en uygun fiyatlı versiyonu 456 bin 900 TL'den 475 bin TL'ye zamlandı. Diğer paketlerde ve motor seçeneklerinde de benzer bir durum söz konusu.
En büyük otomobil zammı Hyundai'den geldi: Tam 175 bin TL! Dacia Duster; dört motor seçeneğiyle satışta. 1.0 Turbo; 90 bg güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 4×2 –manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. 1.3 Turbo, 150 bg güç ve 250 Nm tork üretirken, 4×2 – otomatik ve 4×4 – manuel seçeneklerine sahip. Yakıt tüketimi ise 4×2 için 6,4 ve 4×4 için 6,9 litre. Dizel 1.5 Blue dCi, 115 bg güç ve 260 Nm torka sahip. Aynı şekilde 4×2 ve 4×4 opsiyonlarıyla gelen motorun yakıt tüketimi 5 ila 5,4 litre arasında. LPG'li 1.0 Turbo ECO-G, 100 bg güç ve 170 Nm tork üretebiliyor. 4×2 çekiş sistemine sahip seçeneğin yakıt tüketimi 7,4 litre. SUV, Comfort, Prestige ve Prestige Plus olmak üzere üç donanım paketiyle geliyor. Comfort, giriş seviyesi olarak karşımıza çıkarken, Prestige Plus ise üst seviye özelliklerin bulunduğu paket olarak dikkat çekiyor. Dacia Duster, birçok teknolojik özelliğe sahip. aracın üst donanımlarında ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi ve 360 derece kamera gibi özellikler bulunuyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Donanım Paketi – Motor Seçeneği1 Haziran 202220 Haziran 2022Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2456.900 ?475.000 ?Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4×2476.900 ?497.000 ?Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4×2497.900 ?518.000 ?Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2524.900 ?550.000 ?Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4×4519.900 ?543.000 ?Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2527.900 ?548.000 ?Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4645.000 ?680.000 ?Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2565.000 ?593.000 ?
Dacia Güncel Haberler
En büyük otomobil zammı Hyundai'den geldi: Tam 175 bin TL!
Dacia Duster; dört motor seçeneğiyle satışta. 1.0 Turbo; 90 bg güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 4×2 –manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. 1.3 Turbo, 150 bg güç ve 250 Nm tork üretirken, 4×2 – otomatik ve 4×4 – manuel seçeneklerine sahip. Yakıt tüketimi ise 4×2 için 6,4 ve 4×4 için 6,9 litre.
Dizel 1.5 Blue dCi, 115 bg güç ve 260 Nm torka sahip. Aynı şekilde 4×2 ve 4×4 opsiyonlarıyla gelen motorun yakıt tüketimi 5 ila 5,4 litre arasında. LPG'li 1.0 Turbo ECO-G, 100 bg güç ve 170 Nm tork üretebiliyor. 4×2 çekiş sistemine sahip seçeneğin yakıt tüketimi 7,4 litre.
SUV, Comfort, Prestige ve Prestige Plus olmak üzere üç donanım paketiyle geliyor. Comfort, giriş seviyesi olarak karşımıza çıkarken, Prestige Plus ise üst seviye özelliklerin bulunduğu paket olarak dikkat çekiyor.
Dacia Duster, birçok teknolojik özelliğe sahip. aracın üst donanımlarında ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi ve 360 derece kamera gibi özellikler bulunuyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.