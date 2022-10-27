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D100 Kozyatağı-Maltepe yönünde 30 Ekim'de asfalt yenileme çalışması yapılacak

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D100 Kozyatağı-Maltepe yönünde 30 Ekim'de asfalt yenileme çalışması yapılacak

İstanbul'da D100 Kozyatağı-Maltepe yönünde 30 Ekim'de 23.00-06.00 saatleri arasında asfalt yenileme çalışma yapılacağı için ulaşım yan yoldan sağlanacak.

İstanbul'da D100 Kozyatağı- Maltepe yönünde 30 Ekim'de 23.00-06.00 saatleri arasında asfalt yenileme çalışma yapılacağı için ulaşım yan yoldan sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında yer alan duyuruda, "D100 Kozyatağı-Maltepe yönünde, 30 Ekim 2022 tarihinde 23.00-06.00 saatleri arasında yapılacak asfalt yenileme çalışması nedeniyle trafik akışı yan yoldan sağlanacaktır." bilgilendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Maltepe Güncel Haberler

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