D'S damat Sihirli Takım: Pratik Şıklık Sunan Devrim Niteliğinde Bir Ürün

D'S damat, kırışmayan ve astarsız üretimi sayesinde ultra hafif bir forma sahip olan sihirli takımıyla erkekler için pratik şıklık sunuyor. Bu ürün, kolay taşınır çantasıyla her an yanlarında olacak.

"D'S damat Sihirli Takım"; kırışmayan, astarsız üretimi sayesinde ultra hafif bir forma sahip olması ve kolay taşınır çantasıyla pratik şıklık sunarak fark yaratıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, D'S damat; dinamik ve akıp giden zamanın ruhuyla uyumlu erkekler için devrim niteliğinde bir ürün ortaya çıkardı.

"Katla, rulo yap, çantaya at!" mottosuyla D'S damat koleksiyonunun en seçkin ve inovasyonel parçası olan sihirli takım, erkeklerin joker ürünü olarak 7 gün 24 saat onların yanında olacak.

Uzun yıllar süren AR-GE çalışmalarının bir sonucu olan sihirli takım, devrim yaratan özel kumaştan büyük bir özenle tasarlandı. Kırışmayan, astarsız üretimi sayesinde ultra hafif bir forma sahip ve kolay taşınır çantası olan ürün, pratik şıklık sunarak fark yaratıyor.

"7 gün 24 saat vazgeçilmez bir takım arkadaşı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu, teknolojinin ve dijitalleşmenin baş döndürücü bir hızla geliştiği, iş ve sosyal yaşamın multidisipliner bir atmosfere dönüştüğü bu dönemde, değişime ayak uydurmanın erkekler için zorlayıcı bir hal aldığını vurguladı.

Orakçıoğlu, bu nedenle erkeklerin kendilerini çok daha rahat ifade ettikleri ürünleri ve aksesuarları, güven duydukları markalardan satın almaya çok daha yakın olduklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Araştırmalar da gösteriyor ki erkek giyim sektöründe 2026 yılında yüzde 400 büyüme yaşanacak. D'S damat, bu doğrultuda yoğun temposu olan ve stiline önem veren her erkek için kolaylık sağlayan bir ürün geliştirdi. Sihirli takımla 7 gün 24 saat vazgeçilmez bir takım arkadaşı yarattık. Sihirli takım; lacivert, gri ve bej renk seçenekleri, koleksiyona özgü farklı minimal desenleri ve slim fit kalıbıyla erkeklerin joker ürünü olacak. Müşterilerimiz, bizim yol arkadaşımız. Bir Orka Holding markası olan D'S damat ile sunduğumuz yeni nesil ürünlerle de yol arkadaşlarımızın hayatına değer katmayı sürdüreceğiz."