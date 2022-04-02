D Biyobaskı ile Nabız Atışını 6 Aydan Fazla Sürdürebilen Kalp Dokusu Yapıldı

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) — Basit dokuları üretmede başlıca yöntemlerden biri olarak avantajlarını gösteren 3D biyobaskı, vaskülatür oluşturma ve karmaşık organ üretiminde hücre fonksiyonlarını koruma konusunda zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor. Çin Bilimler Akademisi, Tsinghua Üniversitesi, Manchester Üniversitesi ve Delft Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, altı serbestlik derecesine sahip bir robotik kolu bir biyoyazıcıya dönüştürerek geleneksel biyobaskı sistemlerinin kısıtlamalarını aştı ve böylece her yönden 3D karışık şekilli vasküler yapılarına hücre baskısı yapılmasına imkan sağladı. Bioactive Materials dergisinde yakın zaman önce yayımlanan araştırma makalesi, birkaç hücre katmanının yapı üzerine basıldığını ve basılı hücreler arasında fonksiyonel hücreler arası bağlantıların ve yeni kılcal damarların oluşumunu tetiklemesi için bir süre birlikte ürettiğini belirtti. Ardındansa yeni bir hücre baskısı turu gerçekleştirildi.

İşlem, iç organlara benzer bir damar ağı oluşturabiliyor ve basılı doku ve organların uzun süreli hayatta kalmasını destekleyebiliyor. Araştırmacılar ayrıca baskıdan sonra hücrelerin doğal işlevlerini daha iyi korumak amacıyla yağ bazlı bir hücre baskı yöntemi geliştirdi. Özel tasarlanmış bir biyoreaktör ve tekrarlanan bir bas-ve-kültür yap stratejisiyle ile birlikte, biyoyazıcı sistemi vaskülarize, kasılabilir ve uzun süreli hayatta kalan kalp dokuları üretme yeteneğine sahip bulunuyor. Bu tür biyobaskı stratejisi, laboratuvar ortamında organ geliştirme sürecini taklit ediyor ve araştırma makalesine göre karmaşık organların laboratuvar ortamında üretim için umut verici bir çözüm sunuyor.

Xinhua / Güncel