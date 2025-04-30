D-8 Üye Ülkeleri 2030'a Kadar Ticaret Hacmini 500 Milyar Dolara Ulaştırmayı Hedefliyor

Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam, Türkiye'nin de aralarında olduğu üye ülkelerin liderlerinin karşılıklı ticaret hacminin en geç 2030'a kadar 500 milyar dolara ulaştırılması konusunda kararlı olduğunu ve bu kapsamda 9 üye ülkede geçerli olacak "D8 ödeme sistemini" hayata geçireceklerini söyledi.

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın önderliğinde "üye ulusların refahını ve huzurunu artırmak" hedefiyle 1997'de kurulan D-8, yaklaşık 1,3 milyar nüfusuyla ve küresel ticaretin yüzde 14'lük payıyla 28 yıldır varlığını güçlü şekilde sürdürüyor.

İstanbul'da 15 Haziran 1997'de yapılan üye devlet ve hükümet başkanları zirvesinde, "İstanbul Deklarasyonu" ile Türkiye, İran, Mısır, Pakistan, Malezya, Endonezya, Bangladeş ve Nijerya tarafından kurulan D-8, kalkınmada işbirliğini sağlamaya, üye ülkeler arasındaki ticareti ve işbirliğini artırmaya yönelik uluslararası örgüt olarak mevcudiyetini koruyor.

Genişleme stratejisi de izleyen D-8'in Aralık 2024'te Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 11. Zirve Toplantısı'nda Azerbaycan da üye olarak kabul edildi ve örgütün üye sayısı 9'a yükseldi.

İran EXPO 2025 Fuarı'na katılmak için Tahran'da bulunan D-8 Genel Sekreteri Imam, AA muhabirine 3 kıtada üyeleri bulunan teşkilatın vizyonu ve hedefleri konusunda açıklama yaptı.

Teşkilatın 3 kıtaya yayılmış durumda olduğuna dikkati çeken ve bu durumun hem zorluk hem fırsatlar getirdiğini söyleyen Imam, şöyle devam etti:

"Üyelerimizden ikisi Afrika'da, Türkiye Avrupa'da ve diğerleri de Asya'da. Yani bu, sahip olduğumuz zorluklardan birinin bir parçası ancak bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz.

Çünkü bu üç kıtada ticaret fırsatlarımızı genişletmek için bir fırsat aynı zamanda.Yani bu bir zorluk ancak bunu bizim için bir fırsata nasıl dönüştürebileceğimizi görmeye çalışıyoruz."

"Türk hükümetine minnettarız"

Kuruluşun merkezinin Türkiye'de olduğunu hatırlatan Imam, "Öncelikle tabii bizi ağırladığı için Türk hükümetine teşekkür etmek istiyorum. Onlar Sekreterya'ya kuruluşundan bu yana ev sahipliği yapıyorlar ve biz de bunun için onlara oldukça minnettarız." dedi.

Teşkilatın üye ülkeler arasında ticareti geliştirmeyi hedeflediğini belirten Imam, şunları kaydetti:

"Ticaret hacmimizi iyileştirmek için her türlü çabayı gösteriyoruz ve bunu yapmanın yollarından biri de tercihli ticaret anlaşmamız. Bu anlaşma neredeyse tüm üye devletler tarafından imzalandı. Ayrıca neredeyse tüm üye devletler tarafından da onaylandı.

Özellikle Türkiye'nin bunu zaten uyguladığını bildirmekten mutluluk duyuyorum. Endonezya uygulamaya başladı. İran ve Pakistan da bu çok önemli anlaşmayı uyguluyor ve bununla ticaretimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz."

"D-8 ödeme sistemi üzerinde çalışıyoruz"

Bu kapsamda üyeler arasında karşılıklı ticaret hacminin artacağına dikkati çeken Imam, "Ticaret hacmimizi artırmayı planlıyoruz. Bunun üzerinde bir D8 ödeme sistemi üzerinde çalışıyoruz. Malezya'da bir şirketle kendi özelleştirilmiş D8 ödeme sistemimizi geliştirmek için işbirliği yapıyoruz." dedi.

Imam, ödeme sistemine dair "Visa veya Mastercard'a benzer bir şey ancak bu yalnızca 9 üye devlette geçerli olacak. Bu yüzden bunun üzerinde çalışıyoruz. Gelecek yılın ortasından önce aktif hale gelmesini umuyorum." diye konuştu.

Uzun vadeli hedeflerinin ticaret hacmini derinleştirmek olduğunu belirten Imam, "Liderlerimiz, bize 2030'a kadar veya öncesinde ticaret rakamlarımız açısından en az 500 milyar dolara ulaşma talimatı verdi. Bunu inşallah gerçekleştirmeyi ve 2030'dan önce bile ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

D-8"in özellikle son yıllarda daha da görünür olduğunu söyleyen Imam şunları kaydetti:

Şimdiye kadar D-8 görünürlük açısından çok iyi bilinmiyordu ancak bunun son 3 yılda değiştiğini söyleyebilirim. D-8 artık daha etkili ve daha iyi biliniyor. Dünyanın dört bir yanından etkinliklere katılmak için davetler alıyoruz.

Ekonomik ve ticari performansımızı iyileştirmeye çalışıyoruz ve tabii ki büyük nüfusumuz ve 1,3 milyar doların üzerindeki büyük pazarımız nedeniyle ticaret rakamlarımızı derinleştirebilirsek D-8'in önümüzdeki birkaç yıl içinde çok daha büyük bir ekonomik güç merkezi haline gelebileceğini düşünüyorum."