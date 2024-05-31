D-8 Ülkeleri Türk İş İnsanlarını Yatırım Yapmaya Çağırıyor

Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, Türk iş insanlarını D-8 ülkelerine yatırım yapmaya çağırdı.

Dünya e-Basın Konseyinden (DEBK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Imam, D-8 Ülkeleri İnisiyatifi Platformu Başkanı Hasan Ali Cesur ve beraberindeki heyetle İstanbul'da bir araya geldi.

Imam, konuşmasında, Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde kurulan D-8 ülkelerinin, Türk iş insanlarına önemli yatırım fırsatları sunduğunu belirtti.

D-8 Genel Sekreterliği olarak bu yatırımların teşvik edilmesine ve Türk iş insanlarının önünün açılmasına hazır olduklarını ifade eden Imam, "Özellikle enerji alanlarında ciddi potansiyelimiz var. Türk iş insanlarına çeşitli imkanlar sunmak için hazırız." dedi.

Hasan Ali Cesur da D-8 ülkelerinde yatırım imkanlarını Türk iş adamlarına tanıtmak ve bu alandaki işbirliğini geliştirmek için çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

Cesur, "Büyükelçi Genel Sekreterimize hangi alanda hangi iş adamımızın yatırım yapabileceği konusunda çalışmalar sunacağız." ifadesini kullandı.

Dünya e-Basın Konseyi Genel Başkanı Hasan Taşkın ise D-8 ülkelerinin çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Taşkın, "D-8'in kuruluşundan itibaren bu oluşuma Türk basını önem verdi ve destek oldu. Bugün de üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız" diye konuştu.

Görüşmede, D-8 ülkelerinde gerçekleştirilebilecek yatırım imkanları ve bu alandaki işbirliği modelleri ele alındı.

Genel Sekreter Imam'a Ekonomi Direktörü Punjul S. Nugraha ile Medya ve Protokol Asistanı İlham Uludağ, Hasan Ali Cesur'a ise Hasan Taşkın ile iş insanları Süleyman Saral, Fatih Poyraz, Ahmet Tevfik Cesur ve Berat Cesur eşlik etti.