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D-8 Teşkilatı'nın Yeni Binası İstanbul'da Açıldı

D-8 Teşkilatı'nın Yeni Binası İstanbul'da Açıldı
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İstanbul Kağıthane'de, Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı'nın yeni binasının açılışı yapıldı. Törene üye ülkelerin büyükelçileri ve üst düzey temsilcileri katıldı. D-8 Genel Sekreteri Imam, Türkiye'nin Gazze'ye desteğini vurguladı ve Azerbaycan'ın D-8'e katılım sürecinin hızlandırılacağını belirtti.

İstanbul'da, Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı Sekreteryasının yeni binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kağıthane'deki yeni binanın açılışına, Teşkilat üyesi ülkelerin büyükelçileri, başkonsolosları ve bazı kamu kurumları ve özel kurumların üst düzey temsilcileri katıldı.

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, burada yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Yeni binaya geçen yıl kasımda taşındıklarını belirten Imam, D-8'e elverişli çalışma ortamı sağlama konusundaki kararlılığı için Dışişleri Bakanlığına, Türkiye'ye ve üye ülkelere teşekkür etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nda Azerbaycan'ın oy birliğiyle D-8 üyeliğine kabul edildiğini hatırlatan Genel Sekreter, "Sekretarya şu anda Azerbaycan'ın D-8'e tam katılım sürecini hızlandırmak için Azerbaycan hükümeti ile çok yakın şekilde çalışmaktadır." dedi.

Imam, "Bu ayın başlarında (Gazze'de) varılan ateşkes anlaşmasının derhal uygulanmasını ve kalıcı olarak sürdürülmesini umuyoruz." diye konuştu.

D-8 Genel Sekreteri Imam, üye devletler ve tüm ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışarak D-8 teşkilatını ileriye taşıma kararlılığını vurguladı.

"Türkiye'nin özellikle Gazze'ye yönelik öncü rolünü ve desteğini takdir ediyorum"

Imam, AA muhabirine yaptığı açıklamada da açılış törenine yeni üye Azerbaycan da dahil olmak üzere tüm üye devletlerin katıldığını söyledi.

Yeni binada büyük bir konferans salonu bulunduğunu ifade eden Imam, Teşkilatın günlük faaliyetlerinin yanı sıra komisyon üyeleri toplantılarını düzenleyebilme kapasitesine sahip olduklarını dile getirdi.

Imam, Türkiye'nin Gazze'ye verdiği desteğe işaret ederek, "Türkiye'nin Filistinlilere, özellikle de Gazze'ye yönelik öncü rolünü ve desteğini takdir etmek isterim. Türkiye aynı zamanda Filistin'deki işgalcilerin baskıcı yönetimine karşı D8'de öncü bir ses olmuştur." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik Politikalar ve Örgütler Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Rıza Kağan Yılmaz da Türkiye'nin başından bu yana D-8 Teşkilatının ideallerinin güçlü bir destekçisi olduğunu ve Teşkilatın bölgeler arası kalkınma ve dayanışma potansiyeline özel önem atfettiğini vurguladı.

Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Levent Dirice de burada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Kağıthane'nin coğrafi bakımdan İstanbul'un ve ulaşım ağının merkezi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı, hatıra fotoğrafı çektirildi.

D-8 Genel Sekreteri Imam, katılımcılarla yeni binayı gezdi.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
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