D-100 Yolunda Otomobilin Cipe Çarptığı Kazada 5 Kişi Yaralandı

DÜZCE'de, D-100 yolunda otomobilin aniden duran cipe çarptığı kazada, 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 kara yolunun Düzce mevkisinde meydana geldi. Cavit Çağlar idaresindeki 81 BJ 775 plakalı otomobil, aynı yöne giden ve aniden duran Murat Konca yönetimindeki 41 AED 598 cipe arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cipin aniden durması sonucu otomobilin çarptığı anlar yer aldı. (DHA)