D-100 Otoyolunda Otomobil Yangını Söndürüldü

D-100 Otoyolu Kadıköy mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

D-100 Otoyolu Kadıköy mevkisi Ankara istikametinde seyreden O.Ş. idaresindeki 26 RS 345 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü aracını emniyet şeridine park etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken itfaiye görevlileri de yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıktığı araçta hasar oluştu.