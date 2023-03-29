D-100 KARAYOLUNUN İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI - EK

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışı sebebiyle D-100 karayolunun Bolu Dağı Bakacak mevkiinde bir TIR kayarak yolu kapattı. Yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Polis ekipleri, D-100 karayolunun Elmalık mevkiinden araçları geri döndürerek TEM Otoyolu'na girmesini sağlıyor. Karayolları ekipleri, yolu kapatan TIR'ın kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel