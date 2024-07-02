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D-100 Karayolunda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

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D-100 kara yolunun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada 4 otomobil birbirine çarptı ve olay yerine acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden İ. Ö. yönetimindeki 34 F 8204 plakalı otomobil, Ankara yönü sanayi yan yol kavşağından dönen Engin Gökdemir'in (60) kullandığı 81 ACR 439 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LU 9313 plakalı otomobil ile Y.A. idaresindeki 81 DM 596 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Gökdemir olay yerinde, araçtaki Sabri Gökdemir ise kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yaralılar Ü.K, İ.Ö. ve Ö.Ö, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Acil Servis İtfaiye trafik Bolu Güncel Haberler

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