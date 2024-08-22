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D-100 Karayolunda Tır ve Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 1 Yaralı

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D-100 kara yolunun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kara yolunun İstanbul istikametinde ilerleyen H.K. (53) idaresindeki 34 FSY 454 plakalı tır, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyü Taşaltı mevkisinde kontrolden çıkarak beton bariyerleri aşıp karşı yöne geçti.

Tır, bu sırada Ankara istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 JBZ 03 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tırın kupa kısmı yol kenarında asılı kalırken, otomobil ve tırın dorse kısmı şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede otomobilde bulunan Mustafa V. (64) ile Filiz V'nin (38) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Serkan V. (39) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı tır şoförünün ise tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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